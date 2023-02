Karius titolare nella Carabao Cup. Diletta Leotta, contenuto speciale per DAZN (Di sabato 25 febbraio 2023) La giornalista è stata scelta da DAZN per raccontare la sfida del Newcastle, dove gioca il fidanzato, e lo United Leggi su golssip (Di sabato 25 febbraio 2023) La giornalista è stata scelta daper raccontare la sfida del Newcastle, dove gioca il fidanzato, e lo United

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempestaRN : 02:54 e scopro che Karius giocherà titolare nel Newcastle nella finale di EFL Cup vs lo United - infoitsport : Due anni dopo torna Karius: non solo Diletta, sarà titolare nella finale di Carabao Cup - AndreaPecchia1 : Nella settimana in cui il fidanzato di Diletta Leotta sarà titolare in finale di #CarabaoCup, #Courtois e #Alisson… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Titolare per la finale della Carabao Cup: il ritorno in campo di Karius, dopo due anni - Profilo3Marco : RT @ETGazzetta: Titolare per la finale della Carabao Cup: il ritorno in campo di Karius, dopo due anni -