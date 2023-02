Juventus - Inchiesta Prisma, la Procura di Torino trasmette le carte ad altre sei città italiane (Di sabato 25 febbraio 2023) La Procura di Torino non può occuparsi direttamente dei club coinvolti nei rapporti da chiarire con la società bianconera, chiamando dunque in causa le procure competenti in altre città per approfondire la situazione L'Inchiesta Prisma sui conti della Juventus si allarga in altre città. La Procura di Torino, infatti, ha trasmesso una serie di carte dell'Inchiesta alle procure di altre sei città italiane. Una iniziativa presa per ragioni di competenza territoriale e legata ai rapporti tra la Juventus e altre squadre coinvolte nelle operazioni di mercato finite sotto la lente di ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Ladinon può occuparsi direttamente dei club coinvolti nei rapporti da chiarire con la società bianconera, chiamando dunque in causa le procure competenti inper approfondire la situazione L'sui conti dellasi allarga in. Ladi, infatti, ha trasmesso una serie didell'alle procure disei. Una iniziativa presa per ragioni di competenza territoriale e legata ai rapporti tra lasquadre coinvolte nelle operazioni di mercato finite sotto la lente di ...

