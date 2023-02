Juventus-Friburgo in tv: data, orario e diretta streaming andata ottavi Europa League 2022/2023 (Di sabato 25 febbraio 2023) Juventus-Friburgo sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming dell’andata degli ottavi di Europa League 2022/2023. A Nyon arriva l’esito del sorteggio per i bianconeri, che ospiteranno all’Allianz Stadium la formazione tedesca. La squadra di Allegri giocherà in casa l’andata e fuori casa il ritorno. Nel primo dei due incontri, appuntamento fissato per giovedì 9 marzo alle ore 21:00. diretta tv su Sky Sport (possibilità di visione anche in chiaro su Tv8) e in streaming su Sky Go ma anche su Dazn. LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI IL TABELLONE DEGLI ottavi data, ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudell’andeglidi. A Nyon arriva l’esito del sorteggio per i bianconeri, che ospiteranno all’Allianz Stadium la formazione tedesca. La squadra di Allegri giocherà in casa l’ane fuori casa il ritorno. Nel primo dei due incontri, appuntamento fissato per giovedì 9 marzo alle ore 21:00.tv su Sky Sport (possibilità di visione anche in chiaro su Tv8) e insu Sky Go ma anche su Dazn. LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI IL TABELLONE DEGLI, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : La #Juventus sfiderà agli ottavi di #UEL il #Friburgo ? - GoalItalia : La Juventus pesca il Friburgo ???? Ostacolo Real Sociedad per la Roma ???? Il quadro completo degli ottavi di Europa… - Gazzetta_it : Juve, tutto sul Friburgo: sorpresa in Bundesliga, la stella è il “nostro” Grifo #EuropaLeague - pg_chirico : RT @leocidavide: Sarà #Juventus - #Friburgo. Andiamoci a prendere i quarti. Questa Coppa è troppo importante Bisogna avere in testa un solo… - filadelfo72 : Ostacolo Friburgo per la Juventus in Europa League, ecco tutto quello che c’è da sapere -