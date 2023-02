Juventus | Di Maria | Quanta Concorrenza per il Futuro Incerto

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 febbraio 2023) Juve, unper DiSecondo quanto riportato da AS, Angel Dipotrebbe non rinnovare il proprio contratto con la. Dopo i problemi legati alla penalizzazione per il caso plusvalenze, il club bianconero sembrerebbe incapace di soddisfare le richieste dell’ex PSG. Per questo l’argentino starebbe già iniziando a programmare undiverso. Alcune squadre dell’Arabia Saudita sarebbero già pronte a offrire delle offerte economicamente allettanti. Da non trascurare è poi la possibilità di un trasferimento in MLS, con l’Inter Miami che spera di ricreare la coppia del Mondiale con Messi. L’incertezza che circonda ildi Diè come una tempesta che si sta abbattendo sulla Juve. La situazione sembra impossibile da ...