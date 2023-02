Juventus, Allegri ritrova i pezzi: Chiesa e Pogba tornano in gruppo (Di sabato 25 febbraio 2023) Prosegue senza sosta la Serie A con il 24esimo turno di campionato. Alcune squadre, quali l’Udinese e l’Atalanta hanno perso pezzi importanti a causa di gravi infortuni come quelli occorsi a Enzo Ebosse e Hans Hateboer. Altre, invece, si preparano a riaccogliere calciatori importanti che, a causa di frequenti noie muscolari, non hanno ancora espresso tutto il proprio potenziale. Parliamo naturalmente della Juventus di Massimiliano Allegri, che ha finalmente rivisto il rientro in gruppo di due pedine importanti come Federico Chiesa e Paul Pogba. Juventus, Allegri e la gestione del minutaggio di Chiesa e Pogba Le buone notizie sono arrivate dall’allenamento odierno che è stato aperto al pubblico. Sia il talento ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 25 febbraio 2023) Prosegue senza sosta la Serie A con il 24esimo turno di campionato. Alcune squadre, quali l’Udinese e l’Atalanta hanno persoimportanti a causa di gravi infortuni come quelli occorsi a Enzo Ebosse e Hans Hateboer. Altre, invece, si preparano a riaccogliere calciatori importanti che, a causa di frequenti noie muscolari, non hanno ancora espresso tutto il proprio potenziale. Parliamo naturalmente delladi Massimiliano, che ha finalmente rivisto il rientro indi due pedine importanti come Federicoe Paule la gestione del minutaggio diLe buone notizie sono arrivate dall’allenamento odierno che è stato aperto al pubblico. Sia il talento ...

