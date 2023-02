Juvecaserta | c’è un altro derby da affrontare | domenica trasferta a Sant’Antimo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti«Quella che andremo adcontroè senza ombra di dubbio una partita difficile ed estremamente importante per il nostro percorso. Sappiamo di giocare su un campo caldo, contro una delle squadre attualmente più in forma del nostro girone, ben strutturata e ben allenata, con una determinata identità e idea di pallacanestro. Sicuramente una squadra fisica con individualità importanti, mix di talento ed esperienza come Cantone, Maggio, Gloria e Sgobba che rendono i santantimesi pericolosi nella doppia dimensione, dal perimetro e nel pitturato». Così Ciro Dell’Imperio, uno degli assistenti di coach Sergio Luise, presenta il secondoconsecutivo della Ble Decòche domani,, alle 18.00, sarà ospite della Geko ...