Juve | Pessotto Presenta i Due Giovani Pronti a Stupire in Serie A

"È un momento di gioia e di soddisfazione per tutti noi, una ricompensa per il duro lavoro che abbiamo portato avanti per oltre 10 anni! La Juventus ha ora quattro Giovani promettenti che hanno dimostrato di essere all'altezza delle aspettative. Questo è un grande stimolo anche per i ragazzi della Next Gen e della Primavera, Pronti a entrare nella Next Gen. Yildiz è un giocatore dell'Under 19, ma ci sono altri giocatori dell'Under 23 che meritano una chance in Prima Squadra, come Huijsen. Ma ora concentriamoci sulla Coppa Italia, un traguardo storico che sarebbe una **vittoria epica** per noi!". Così ha dichiarato Pessotto a Sky dopo il sorteggio di Europa League.

