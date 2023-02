Juve-Allegri, rinnovo e obiettivi: il futuro ora è al Max (Di sabato 25 febbraio 2023) Basta poco per cambiare idea sul futuro, la Juventus lo sa bene e ora Allegri sarebbe ormai vicino al rinnovo Basta poco per cambiare idea sul futuro, la Juventus lo sa bene e ora Allegri sarebbe ormai vicino al rinnovo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società e il tecnico si incontreranno per parlare del contratto e per progettare le strategie in vista della prossima stagiona. L’obiettivo è quello di tenere Di Maria e contornarlo di giovani per portare avanti il progetto bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Basta poco per cambiare idea sul, lantus lo sa bene e orasarebbe ormai vicino alBasta poco per cambiare idea sul, lantus lo sa bene e orasarebbe ormai vicino al. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società e il tecnico si incontreranno per parlare del contratto e per progettare le strategie in vista della prossima stagiona. L’obiettivo è quello di tenere Di Maria e contornarlo di giovani per portare avanti il progetto bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

