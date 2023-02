Jonathan Rea, sensazioni da podio con la Kawasaki del 2023 (Di sabato 25 febbraio 2023) Una leggenda della categoria e una Ninja pronta a stupire le rispettive rivali del Mondiale 2023 di Superbike. Senza ricorrere ai famigerati camuffamenti delle spie/mercenari del Giappone feudale. Jonathan Rea ha approcciato in modo positivo ai test della SBK andati in scena in Australia: la nuova moto ha regalato sensazioni molto positive al pluricampione anglosassone che crede di poter competere per il podio nel prossimo anno. Jonathan Rea ha percepito un feeling positivo con la nuova Ninja del 2023 Photo Credit: WorldSBK.com“Abbiamo comparato una moto con specifiche 2022 con quella con specifiche 2023 – ha detto Jonathan Rea di Kawasaki dopo i test andati in scena in Australia –. Ci sono aspetti positivi e negativi con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Una leggenda della categoria e una Ninja pronta a stupire le rispettive rivali del Mondialedi Superbike. Senza ricorrere ai famigerati camuffamenti delle spie/mercenari del Giappone feudale.Rea ha approcciato in modo positivo ai test della SBK andati in scena in Australia: la nuova moto ha regalatomolto positive al pluricampione anglosassone che crede di poter competere per ilnel prossimo anno.Rea ha percepito un feeling positivo con la nuova Ninja delPhoto Credit: WorldSBK.com“Abbiamo comparato una moto con specifiche 2022 con quella con specifiche– ha dettoRea didopo i test andati in scena in Australia –. Ci sono aspetti positivi e negativi con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : SBK, Jonathan Rea frenato dalla Kawasaki: 'Non potevo cambiare marcia' - corsedimoto : OCCASIONE MANCATA - Jonathan Rea sul bagnato aveva l'occasione per battere Alvaro Bautista ma la Kawasaki l'ha trad… - khiaretta93 : Buongiorno la mia sveglia per la SBK non ha minimamente funzionato, ho recuperato parte della gara e spoilerato il… - Ilost_my_mind : RT @AlessioPiana130: Una piovosa Gara 1 #AUSWorldSBK ???? proietta Alvaro Bautista sul gradino più alto del podio: perfetto, concreto, vincen… - davidelgaudio : RT @TeoBellan: Alvaro Bautista vince Gara 1 #Superbike a Phillip Island. Sul podio anche Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. Il titanico tr… -