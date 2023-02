Joe Biden vuole ricandidarsi nel 2024 | ' E' la mia intenzione fin dall' inizio del mandato'

(Di sabato 25 febbraio 2023) Joesi ricandiderà per le presidenziali Usa del, nonostante sia il più anziano tra i presidenti americani della storia ancora in carica, l'ottantenne democratico in un'intervista ad Abc ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Il presidente degli #USA Joe #Biden candida a capo della Banca Mondiale Ajaypal #SinghBanga, attuale presidente di… - ultimora_pol : Joe #Biden sulla sua ricandidatura:'è legittimo che le persone sollevino questioni sulla mia età. È assolutamente l… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni ha avuto un colloquio telefonico con il @POTUS Joe Biden. I due leader hanno discusso… - LUIGIVACCARO5 : RT @giabar_72: In pochi e rapidi passaggi, il comico Jimmy Dore riassume tutta la linea geopolitica statunitense. 'Il nostro nemico non è l… - Asmodeoinferno : DA ASCOLTARE ASSOLUTAMENTE 'Il nostro nemico non è la Cina, non è la Russia, ma il complesso militare industriale.… -

Il presidente degli Stati Uniti,, ha respinto il piano di pace proposto dalla Cina per una soluzione della guerra in Ucraina, suggerendo che la sua attuazione avvantaggerebbe solo la Russia. 'Se Putin lo applaude come ...sarà ancora in campo nel 2024 . Il presidente degli Stati Uniti per la prima volta, nel corso di una intervista all'emittente Abc News , ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi per un ...

Joe Biden si candiderà per un secondo mandato: "Sto bene, guardatemi" RaiNews

Joe Biden si ricandiderà a presidente Usa. "La mia età Guardatemi" QUOTIDIANO NAZIONALE

WASHINGTON. Joe Biden è pronto a ricandidarsi per la Casa Bianca. Lo ha dichiarato la first lady, Jill. Non c'è «molto altro» da decidere che scegliere il momento e il luogo dell'annuncio. «Quante… Le ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha respinto il piano di pace proposto dalla Cina per la guerra in Ucraina. “Se Putin lo applaude, come può essere buono”, ha detto Biden in un’intervista con ...