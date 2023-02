Joe Biden si ricandida | “La mia intenzione è di candidarmi nel 2024”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 25 febbraio 2023) . L’annuncio è stato fatto dallo stesso presidente L’attuale presidente degli Stati Uniti Joeha annunciato la suadirsi alle prossime elezione. A dirlo è stato lo stesso presidente nel corso di una intervista esclusiva ad ABC News. “La miaè dinel“, ha detto chiaramente l’attuale presidente.ha anche detto di ritenere “legittimo” il fatto che gli americani si interroghino sulla sua età, anche se si dice convinto che i suoi 80 anni non siano un fattore discriminante per la nuova candidatura. Joeè di fatto il presidente più anziano della storia Usa. Nato il 20 novembre 1942 a Scranton, in Pennsylvania, negli Stati Uniti.,è il figlio maggiore di Catherine ...