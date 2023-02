Italrugby sconfitta dall' Irlanda per 30-24

(Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Terzaconsecutiva (seconda casalinga) per l'nel Sei Nazioni 2023. Sul prato dell'Olimpico di Roma, gli azzurri del ct Crowley, già battuti in questa edizione del Torneo da Francia e Inghilterra, si sono arresi all'con il punteggio di 30-24. Gli Shamrocks, attualmente in vetta al ranking mondiale, restano così a punteggio pieno in classifica, avendo nei primi due turni domanito Galles e Francia. Per Lamaro e compagni prossimo match, sempre all'Olimpico, in programma sabato 11 marzo contro il Galles.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

Per l'Italia, dopo le sconfitte con Francia e Inghilterra, è l'ennesima missione impossibile nel Sei Nazioni. LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il buon esordio dell'Olimpico di Roma della scorsa settimana, con la sconfitta di misura contro la Francia, l'Italia ha perso anche la seconda gara del Sei Nazioni 2023, andata in scena a Londra, cedendo di fronte all'Inghilterra per 31-14.

