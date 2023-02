Italia sconfitta dall'Irlanda 34 - 20, ma la strada è quella giusta (Di sabato 25 febbraio 2023) Prevale la logica: l'Irlanda, prima squadra del ranking mondiale, passa all'Olimpico. Vince 34 - 20, segnando 5 mete a 2. Ma l'Italia, nonostante la sconfitta - la terza su altrettante partite nel Sei ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 febbraio 2023) Prevale la logica: l', prima squadra del ranking mondiale, passa all'Olimpico. Vince 34 - 20, segnando 5 mete a 2. Ma l', nonostante la- la terza su altrettante partite nel Sei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Dopo Matteo Renzi, tocca ad Autostrade per l’Italia incassare un’altra sconfitta giudiziaria contro il Fatto - abuongi : #Rugby #SeiNazioni #SixNations @SixNationRugby Oggi a Roma, di fronte a oltre 51.000 spettatori, è andata così… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Curling: l'Italia parte con il piede giusto nel torneo del Mondiale jr di Fuessen. Ko per Constantini in Svezia #Europeijun… - neveitalia : Curling: l'Italia parte con il piede giusto nel torneo del Mondiale jr di Fuessen. Ko per Constantini in Svezia… - Sport_Fair : #SeiNazioni, l'#Italia non riesce nell'impresa: azzurri sconfitti contro l'#Irlanda -