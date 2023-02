Iran, sviluppato un missile cruise a lungo raggio (Di sabato 25 febbraio 2023) L'Iran ha sviluppato un missile da crociera a lungo raggio, con un'autonomia di 1.650 km, secondo quanto afferma il Comando aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione. 25 febbraio 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) L'haunda crociera a, con un'autonomia di 1.650 km, secondo quanto afferma il Comando aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione. 25 febbraio 2023

