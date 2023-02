Iran, l’appello dell’attivista Masih Alinejad: “L’Europa isoli Khamenei come ha fatto con Putin e inserisca i Pasdaran tra i terroristi” (Di sabato 25 febbraio 2023) Il regime di Teheran la perseguita da anni, considerandola una minaccia per la Repubblica islamica al potere in Iran, per le sue campagne contro l’apartheid di genere e contro l’obbligo per le donne Iraniane di indossare il velo in pubblico. Masih Alinejad, giornalista e attivista, già arrestata e minacciata dagli Ayatollah, poi esule negli Stati Uniti, è anche sfuggita a un tentativo di assassinarla, così oggi è costretta a vivere sotto scorta. Nel corso di una serie di tappe in Europa, prima a Bruxelles, ora a Roma, dove ha incontrato alcune centinaia di attivisti Iraniani della diaspora e partecipato a una manifestazione della sua comunità in piazza San Giovanni, Alinejad rilancia la sua battaglia per i diritti delle donne, a cinque mesi di distanza dall’inizio delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Il regime di Teheran la perseguita da anni, considerandola una minaccia per la Repubblica islamica al potere in, per le sue campagne contro l’apartheid di genere e contro l’obbligo per le donneiane di indossare il velo in pubblico., giornalista e attivista, già arrestata e minacciata dagli Ayatollah, poi esule negli Stati Uniti, è anche sfuggita a un tentativo di assassinarla, così oggi è costretta a vivere sotto scorta. Nel corso di una serie di tappe in Europa, prima a Bruxelles, ora a Roma, dove ha incontrato alcune centinaia di attivistiiani della diaspora e partecipato a una manifestazione della sua comunità in piazza San Giovanni,rilancia la sua battaglia per i diritti delle donne, a cinque mesi di distanza dall’inizio delle ...

