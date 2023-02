Iran, la denuncia di Amnesty: “Manifestante di 24 anni morto mentre era in custodia della polizia” (Di sabato 25 febbraio 2023) Amnesty International ha denunciato “la morte in custodia da parte della polizia Iraniana del Manifestante beluci di 24 anni Ebrahim Rigi, il 22 febbraio”. Per l’organizzazione non governativa è stato “torturato”, e ciò “mostra ancora una volta l’orribile attacco delle autorità Iraniane al diritto alla vita”. Il sito Haalvsh, che monitora le violazioni dei diritti umani nel Baluchistan, ha scritto che Rigi, medico, è stato arrestato il 13 ottobre a Zahedan. Rilasciato su cauzione è stato poi nuovamente arrestato il 22 febbraio. Portato alla stazione di polizia sarebbe morto un’ora dopo. Secondo i parenti sul suo corpo vi erano lividi e ferite. Ieri alcuni manifestanti hanno protestato contro il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023)International hato “la morte inda parteiana delbeluci di 24Ebrahim Rigi, il 22 febbraio”. Per l’organizzazione non governativa è stato “torturato”, e ciò “mostra ancora una volta l’orribile attacco delle autoritàiane al diritto alla vita”. Il sito Haalvsh, che monitora le violazioni dei diritti umani nel Baluchistan, ha scritto che Rigi, medico, è stato arrestato il 13 ottobre a Zahedan. Rilasciato su cauzione è stato poi nuovamente arrestato il 22 febbraio. Portato alla stazione disarebbeun’ora dopo. Secondo i parenti sul suo corpo vi erano lividi e ferite. Ieri alcuni manifestanti hanno protestato contro il governo ...

