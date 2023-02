Ipocrisia green: al vertice dei ministri Ue le auto elettriche caricate da generatori a gasolio (Di sabato 25 febbraio 2023) Lione, 25 feb — L’agenda green europea e la sua ossessione per le auto elettriche da tempo preoccupa il settore automotive: le ricadute della trasformazione del mercato automobilistico da combustibili di origine fossile all’elettricità, andando dritti verso l’obiettivo delle «zero emissioni» propugnato dai vertici dell’Unione Europea entro l’anno 2035, saranno pesanti, sia in termini economici sia in termini occupazionali. Lione, le auto elettriche istituzionali ricaricate con generatori a gasolio Ma a rendere ancora più amara la pillola è la consueta Ipocrisia del ceto politico e degli alti burocrati, sempre più scollati dalla realtà e in piena contraddizione, spesso, con quanto vanno caldeggiando e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 febbraio 2023) Lione, 25 feb — L’agendaeuropea e la sua ossessione per leda tempo preoccupa il settoremotive: le ricadute della trasformazione del mercatomobilistico da combustibili di origine fossile all’elettricità, andando dritti verso l’obiettivo delle «zero emissioni» propugnato dai vertici dell’Unione Europea entro l’anno 2035, saranno pesanti, sia in termini economici sia in termini occupazionali. Lione, leistituzionali riconMa a rendere ancora più amara la pillola è la consuetadel ceto politico e degli alti burocrati, sempre più scollati dalla realtà e in piena contraddizione, spesso, con quanto vanno caldeggiando e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Quando la retorica green diventa barzelletta - Vale22046 : RT @i_pittore: È ridicolo come la propaganda incaselli ogni persona pensante, tentando di umiarla: come chi è contrario all'invio armi, sia… - SadalSuud33 : RT @i_pittore: È ridicolo come la propaganda incaselli ogni persona pensante, tentando di umiarla: come chi è contrario all'invio armi, sia… - i_pittore : È ridicolo come la propaganda incaselli ogni persona pensante, tentando di umiarla: come chi è contrario all'invio… - eva_rus_ita : @Marco49922370 Verosimilmente, i prossimi, potremmo essere (mi ci metto anche io) quelli “no-green”. A me il green… -