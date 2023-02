Inter, una vittoria per cancellare la ?fatal? Bologna. Sconfitte pesanti – SM (Di sabato 25 febbraio 2023) Come ricorda Sport Mediaset, Bologna è costata due Scudetti all’Inter. Il secondo nella scorsa stagione, il primo negli anni gloriosi di Helenio Herrera. Questa domenica Simone Inzaghi sarà alla ricerca di una vittoria per dimenticare. fatalE – La storia non sorride all’Inter, secondo quanto ricorda Sport Mediaset. Al Renato Dall’Ara i nerazzurri hanno lasciato l’ultimo Scudetto, ma non solo. L’errore al minuto 81, la rimessa laterale di Ivan Perisic per Ionut Radu, il suo liscio e il gol di Nicola Sansone che ha fatto festeggiare la Milano rossonera. Bologna è stata “fatal” lo scorso anno, anche se non lo è molto spesso. L’Inter non perdeva lì da ben 20 anni, ma quelle volta che lo fa il biscione lo ricorda per anni. Ne sono passati 59 dal ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Come ricorda Sport Mediaset,è costata due Scudetti all’. Il secondo nella scorsa stagione, il primo negli anni gloriosi di Helenio Herrera. Questa domenica Simone Inzaghi sarà alla ricerca di unaper dimenticare.E – La storia non sorride all’, secondo quanto ricorda Sport Mediaset. Al Renato Dall’Ara i nerazzurri hanno lasciato l’ultimo Scudetto, ma non solo. L’errore al minuto 81, la rimessa laterale di Ivan Perisic per Ionut Radu, il suo liscio e il gol di Nicola Sansone che ha fatto festeggiare la Milano rossonera.è stata “” lo scorso anno, anche se non lo è molto spesso. L’non perdeva lì da ben 20 anni, ma quelle volta che lo fa il biscione lo ricorda per anni. Ne sono passati 59 dal ...

