Inter, un dato da confermare dalla trasferta di Genova. Difesa protagonista (Di sabato 25 febbraio 2023) In trasferta l'Inter ha sempre faticato in questa stagione. I dati più preoccupanti hanno riguardato soprattutto la Difesa, mai rimasta imbattuta prima della scorsa settimana. Contro il Bologna Simone Inzaghi vuole confermare gli ultimi miglioramenti. MIGLIORIE – I miglioramenti rispetto al 2022 sono evidenti. In casa Inter si respira un'aria diversa in Difesa, anche se i problemi di equilibrio persistono e i contropiedi subiti con Porto e Udinese ne sono la prova. Le difficoltà del reparto si sono palesate in precedenza soprattutto in trasferta, dove non è mai arrivato un clean sheet. Da gennaio in poi l'Inter ha tenuto la porta inviolata due volte con il Milan, con il Napoli, con l'Atalanta, con il Porto stesso, ma ha subito reti ...

