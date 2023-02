Inter: sia Skriniar che Dimarco non ci saranno contro il Bologna (Di sabato 25 febbraio 2023) Brutte notizie in casa Inter in vista della trasferta del lunch match di Serie A contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, i nerazzurri dovranno fare a meno sia di Skriniar che di Dimarco. Come confermato dal club con una nota ufficiale, il primo è afflitto dal mal di schiena, il secondo è invece out per affaticamento addominale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Brutte notizie in casain vista della trasferta del lunch match di Serie Ail. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, i nerazzurri dovranno fare a meno sia diche di. Come confermato dal club con una nota ufficiale, il primo è afflitto dal mal di schiena, il secondo è invece out per affaticamento addominale. SportFace.

