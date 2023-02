Inter, niente Bologna per Skriniar e Dimarco: le loro condizioni (Di sabato 25 febbraio 2023) Federico Dimarco e Milan Skriniar saltano Bologna-Inter per infortunio Non buone notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta di domani a Bologna dove l’Inter giocherà alle 12:30. Il tecnico nerazzurro dovrà infatti rinunciare a Milan Skriniar e a Federico Dimarco che si sono fermati causa infortunio. “Per il difensore slovacco lomboglutalgia sinistra, per l’esterno italiano affaticamento muscolare addominale” si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro. (fonte: Inter.it) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Federicoe Milansaltanoper infortunio Non buone notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta di domani adove l’giocherà alle 12:30. Il tecnico nerazzurro dovrà infatti rinunciare a Milane a Federicoche si sono fermati causa infortunio. “Per il difensore slovacco lomboglutalgia sinistra, per l’esterno italiano affaticamento muscolare addominale” si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro. (fonte:.it) L'articolo proviene damagazine.

