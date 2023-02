Inter-Juventus in tv: date, orari e diretta streaming semifinali Coppa Italia (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Inter vola in semifinale di Coppa Italia e affronterà la Juventus. La semifinale di andata è in programma tra martedì 4 e giovedì 6 mentre il ritorno è fissato tra martedì 25 e giovedì 27 aprile. Le partite si giocheranno alle 21:00 e potranno essere seguite in diretta esclusiva su Canale 5, con Mediaset che si è assicurata i diritti della competizione per questa stagione (anche in streaming su Mediaset Play). Sportface.it vi terrà compagnia in ogni caso con tutti gli aggiornamenti sul match. La squadra nerazzurra è approdata in semifinale grazie alla vittoria di misura contro l’Atalanta, i bianconeri hanno superato la Lazio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) L’vola in semifinale die affronterà la. La semifinale di andata è in programma tra martedì 4 e giovedì 6 mentre il ritorno è fissato tra martedì 25 e giovedì 27 aprile. Le partite si giocheranno alle 21:00 e potranno essere seguite inesclusiva su Canale 5, con Mediaset che si è assicurata i diritti della competizione per questa stagione (anche insu Mediaset Play). Sportface.it vi terrà compagnia in ogni caso con tutti gli aggiornamenti sul match. La squadra nerazzurra è approdata in semifinale grazie alla vittoria di misura contro l’Atalanta, i bianconeri hanno superato la Lazio. SportFace.

