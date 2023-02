Inter in viaggio verso Bologna! Inzaghi, 2 ballottaggi aperti: le ultime – Sky (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Inter è partita in direzione Bologna dove domani alle 12.30 sfiderà la squadra allenata da Thiago Motta. Matteo Barzaghi su Sky Sport fa il punto sulle condizioni di Skriniar e Dimarco, che non saranno della sfida (vedi comunicato). Due i ballottaggi aperti PARTENZA – L’Inter domani affronterà al Dall’Ara il Bologna di Thiago Motta, ma senza Milan Skriniar e Federico Dimarco: «L’Inter è partita in treno verso Bologna, presente ovviamente la dirigenza. Non ci saranno Skriniar e Dimarco oltre a Correa, infortunato da tempo. Sta migliorando ma non è ancora a disposizione. Skriniar ha mal di schiena mentre Dimarco stava stringendo i denti già da tempo, ma ora è il momento di fermarsi per non peggiorare la situazione. Ci sono tutti gli altri a disposizione». DUBBI – Barzaghi prosegue ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) L’è partita in direzione Bologna dove domani alle 12.30 sfiderà la squadra allenata da Thiago Motta. Matteo Barzaghi su Sky Sport fa il punto sulle condizioni di Skriniar e Dimarco, che non saranno della sfida (vedi comunicato). Due iPARTENZA – L’domani affronterà al Dall’Ara il Bologna di Thiago Motta, ma senza Milan Skriniar e Federico Dimarco: «L’è partita in trenoBologna, presente ovviamente la dirigenza. Non ci saranno Skriniar e Dimarco oltre a Correa, infortunato da tempo. Sta migliorando ma non è ancora a disposizione. Skriniar ha mal di schiena mentre Dimarco stava stringendo i denti già da tempo, ma ora è il momento di fermarsi per non peggiorare la situazione. Ci sono tutti gli altri a disposizione». DUBBI – Barzaghi prosegue ...

