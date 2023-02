Inter, il Liverpool piomba su Barella: la vera valutazione e un messaggio per il futuro (Di sabato 25 febbraio 2023) Un’idea concreta che può diventare anche una seria minaccia per l’Inter: Nicolò Barella è in cima alla lista... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Un’idea concreta che può diventare anche una seria minaccia per l’: Nicolòè in cima alla lista...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Attenta Inter, c'è anche #Barella nella lista dei rinforzi del Liverpool per la mediana - cmdotcom : #Inter, il #Liverpool piomba su #Barella: la vera valutazione e un messaggio per il futuro - Lorenzo11122 : @marbellapelato Io millanto tradizione da big ahaha? Ma quando. Le big sono solo Bayern Liverpool e Real. Ma se l'I… - daveinmotion_ : semplice schedina del fine settimana: Leicester-Arsenal MG 2-4 ospite West Ham-Nott. Forest MG 1-2 casa C. Palace-… - news24_inter : #Barella potrebbe tradire l'#Inter solo per un club ?? -