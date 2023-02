Inter | contro il Bologna potrebbe riposare altro titolare nonostante le due assenze – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 febbraio 2023) Lecerte di Federico Dimarco e Milan Skriniar (vedi QUI),ro non essere le uniche novità di formazione in vista della sfida di domani alle 12:30il. Secondo quanto riportato da Sky Sport, un. ALTRA NOVITÀ – Simone Inzaghi prepara l’a un’altra sfida importanteildomani alle 12:30, ma dovrà farlo senza Federico Dimarco e Milan Skriniar rimasti a Milano perché non al meglio. La loro assenza, però,non essere l’unica novità di formazione. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, il tecnico nerazzurrostupire tutti lasciando Nicolò Barella a riposo in panchina ...