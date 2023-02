Inter | Barella nella Lista del Liverpool | Ecco la Notizia

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 febbraio 2023) Klopp è un cacciatore di talenti: Bellingham (Borussia Dortmund), Nunez (Wolverhampton) e Caicedo (Brighton) sono i suoi obiettivi, ma occhio a Nicolò! Se arrivasse un’offerta… Chi non conosce Jurgen Klopp? Il tecnico delè un vero e proprio cacciatore di talenti, pronto a scovare i migliori giovani del panorama calcistico. E in questo momento il suo obiettivo è rivoluzionare la squadra con 2-3 rinforzi di livello per la mediana e un difensore centrale (occhio pure a Bastoni…). E tra i nomi c’è anche Nicolò, giocatore seguito da tempo dagli 007 inviati da Klopp. Non solo da Paul Goldrick, lo scout del club per l’Italia e la Svizzera, ma negli scorsi mesi anche dal responsabile degli osservatori dei Reds, Barry Hunter. TOP PLAYER — Klopp non ha mai nascosto la sua ammirazione per il numero 23 ...