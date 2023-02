Inter arrivata a Bologna, per tre giocatori Meet & Greet coi partner (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Inter è da qualche ora a Bologna, dove domani alle 12.30 giocherà contro i rossoblù nella ventiduesima giornata di Serie A. Per tre giocatori serata dedicata a un Meet & Greet con i partner della società. L’INCONTRO – “Con la trasferta di Bologna proseguono i Meet & Greet riservati ai partner del Club, eventi esclusivi in cui gli ospiti dei partner nerazzurri hanno l’opportunità di incontrare dal vivo i giocatori della Prima Squadra. Gli ospiti di Lenovo, Socios, Moncler e Technogym, in occasione del lunch match di domani tra Bologna e Inter, hanno incontrato Henrikh Mkhitaryan, Raoul Bellanova e Kristjan ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) L’è da qualche ora a, dove domani alle 12.30 giocherà contro i rossoblù nella ventiduesima giornata di Serie A. Per treserata dedicata a uncon idella società. L’INCONTRO – “Con la trasferta diproseguono iriservati aidel Club, eventi esclusivi in cui gli ospiti deinerazzurri hanno l’opportunità di incontrare dal vivo idella Prima Squadra. Gli ospiti di Lenovo, Socios, Moncler e Technogym, in occasione del lunch match di domani tra, hanno incontrato Henrikh Mkhitaryan, Raoul Bellanova e Kristjan ...

