Infortunio Romagnoli, sorride la Lazio: c'è la data del rientro

Infortunio Romagnoli, può sorridere la Lazio: c'è la data del rientro in campo del difensore biancoceleste. I dettagli Alessio Romagnoli è pronto a tornare in campo. Stando a quanto riferito da Il Messaggero infatti, il difensore centrale della Lazio ha una data già fissata per il suo ritorno sul terreno di gioco. Difficile un recupero per la gara di lunedì, quando i biancocelesti saranno impegnati in casa contro la Sampdoria, mentre appare molto più facile vederlo a disposizione per la sfida del prossimo 3 marzo contro il Napoli.

