Incidenti in montagna, tre morti in Lombardia (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Due Incidenti in montagna oggi, dove sono morte tre persone. Sul Grignone due alpinisti sono precipitati durante un'ascensione nella variante Zucchi, nel canale Ovest, a circa 2.200 metri di quota. A poca distanza c'erano altri due alpinisti, uno dei quali un soccorritore del Cnsas, che stavano percorrendo lo stesso tracciato. A un certo punto però, dopo un passaggio difficoltoso, li hanno persi di vista e allora hanno contattato la centrale. L'intervento dell'elisoccorso di Como dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) insieme alle squadre della stazione di Valsassina – Valvarrone ha permesso di ritrovare i corpi dei due alpinisti. Nelle Prealpi comasche è stato, invece, recuperato il corpo senza vita di un escursionista di 31 anni, individuato questa mattina dall'elicottero dell Guardia di Finanza a San Primo.

