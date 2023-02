Incidente stradale a Montignoso: due ragazzi di 16 e 17 anni ricoverati in codice rosso (Di sabato 25 febbraio 2023) Scontro nella notte di venerdì 24 febbraio 2023, intorno alle 23.30, a Montignoso in provincia di Massa Carrara, dove due giovani di 16 e 17 anni sono stati ricoverati in codice rosso a seguito di un Incidente stradale tra un'automobile e uno scooter. Entrambi i ragazzi feriti hanno riportato lesioni alle gambe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 febbraio 2023) Scontro nella notte di venerdì 24 febbraio 2023, intorno alle 23.30, ain provincia di Massa Carrara, dove due giovani di 16 e 17sono statiina seguito di untra un'automobile e uno scooter. Entrambi iferiti hanno riportato lesioni alle gambe L'articolo proviene da Firenze Post.

