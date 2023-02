Inchiesta Prisma, Sassuolo coinvolto? Carnevali fa chiarezza in diretta (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel pre-partita di Lecce-Sassuolo, l’amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni per Sky Sport riguardanti la partita e un possibile coinvolgimento del Sassuolo per ciò che concerne l’Inchiesta Prisma. Carnevali fa chiarezza sull’Inchiesta Prisma e il Sassuolo Di seguito le parole di Giovanni Carnevali rilasciate nel pre-partita di Lecce-Sassuolo ai microfoni di Sky Sport: “Berardi è il più importante, non lo abbiamo avuto per parecchio tempo, ci potrà dare molto. Siamo felici che stasera ci sia, peccato che manchi Lauriente e non possiamo concludere l’attacco nel modo migliore”. Inchiesta ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel pre-partita di Lecce-, l’amministratore delegato degli emiliani Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni per Sky Sport riguardanti la partita e un possibile coinvolgimento delper ciò che concerne l’fasull’e ilDi seguito le parole di Giovannirilasciate nel pre-partita di Lecce-ai microfoni di Sky Sport: “Berardi è il più importante, non lo abbiamo avuto per parecchio tempo, ci potrà dare molto. Siamo felici che stasera ci sia, peccato che manchi Lauriente e non possiamo concludere l’attacco nel modo migliore”....

