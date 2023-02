In Nigeria le elezioni più importanti del mondo nel 2023. Occhi puntati sul riformista Peter Obi (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel Gigante d'Africa, età media 18 anni, due "dinosauri" della politica e un ex uomo d'affari si contendono la leadership. Il voto è considerato un barmetro per il continente, oltre a un punto di svolta per un paese dall'immenso potenziale economico e umano Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel Gigante d'Africa, età media 18 anni, due "dinosauri" della politica e un ex uomo d'affari si contendono la leadership. Il voto è considerato un barmetro per il continente, oltre a un punto di svolta per un paese dall'immenso potenziale economico e umano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioSassone7 : RT @HuffPostItalia: In Nigeria le elezioni più importanti del mondo nel 2023. Occhi puntati sul riformista Peter Obi (di G. Belardelli) htt… - HuffPostItalia : In Nigeria le elezioni più importanti del mondo nel 2023. Occhi puntati sul riformista Peter Obi (di G. Belardelli) - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Oggi la Nigeria va al voto per la successione dell’ex generale Buhari in un contesto di violenze settarie, rivendicazio… - transnazionale : Elezioni presidenziali in Nigeria, sfida a tre: Tinubu, Abubakar e Obi #spaziotransnazionale informa -