In Campidoglio la camera ardente di Maurizio Costanzo (Di sabato 25 febbraio 2023) E' arrivato in Campidoglio il feretro di Maurizio Costanzo, per l'apertura della camera ardente che si terrà oggi fino alle 18.00 e domani, nella Sala della Protomoteca. Ad accoglierlo il sindaco di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 febbraio 2023) E' arrivato inil feretro di, per l'apertura dellache si terrà oggi fino alle 18.00 e domani, nella Sala della Protomoteca. Ad accoglierlo il sindaco di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vitaindiretta : La camera ardente di #MaurizioCostanzo sarà allestita sabato e domenica in Campidoglio. Apertura al pubblico il 25… - GiusCandela : La camera ardente per Maurizio Costanzo sara' allestita da domani alle 10.30 in Campidoglio. La chiusura e' previst… - Agenzia_Ansa : I funerali di Maurizio Costanzo si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in P… - fatina909 : RT @poliziadistato: A Roma, alla camera ardente in Campidoglio, in molti rendono omaggio a #MaurizioCostanzo. È presente una rappresentanza… - thexeon81 : Maurizio Costanzo, la camera ardente in Campidoglio. Tra i primi ad arrivare Mara Venier -