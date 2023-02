In auto undici dosi di crack, fermata 50enne nell’Avellinese (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSirignano (Av) – fermata per un controllo sulla statale 7 bis, ha tentato di disfarsi della droga che aveva con sé, ma è stata incastrata dai carabinieri. Una donna di 50 anni di Sirignano, in provincia di Avellino, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Alla vista della pattuglia ha gettato dal finestrino dell’auto un involucro che, hanno poi scoperto i carabinieri della compagnia di Baiano, conteneva undici dosi di crack che, verosimilmente, la donna si apprestava a vendere, nella tarda serata di ieri, in prossimità di discoteche del Baianese. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSirignano (Av) –per un controllo sulla statale 7 bis, ha tentato di disfarsi della droga che aveva con sé, ma è stata incastrata dai carabinieri. Una donna di 50 anni di Sirignano, in provincia di Avellino, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Alla vista della pattuglia ha gettato dal finestrino dell’un involucro che, hanno poi scoperto i carabinieri della compagnia di Baiano, contenevadiche, verosimilmente, la donna si apprestava a vendere, nella tarda serata di ieri, in prossimità di discoteche del Baianese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

