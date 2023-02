Ilary Blasi, l'ora della vendetta. Voce impazzita: "Cosa dirà alla Toffanin" (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilary Blasi non ha mai rilasciato una dichiarazione sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti: dalla sua bocca, pubblicamente, non è uscito alcunché. Romperà il silenzio a breve, durante Verissimo, nel salotto dell'amica Silvia Toffanin. A rivelare che Blasi abbia deciso di concedere la prima intervista televisiva dopo la separazione è stato Dagospia, che fa sapere che la presentatrice capitolina, nelle prossime settimane, sarà accolta in studio dalla Toffanin, con la quale condivide un'amicizia di vecchia data, da quando cioè erano entrambe all'inizio della loro carriera, vale a dire quando facevano le Letterine di Passaparola. Ebbene la Blasi pare proprio che sbarcherà a Verissimo, una tappa quasi obbligata per lanciare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023)non ha mai rilasciato una dichiarazione sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti: dsua bocca, pubblicamente, non è uscito alcunché. Romperà il silenzio a breve, durante Verissimo, nel salotto dell'amica Silvia. A rivelare cheabbia deciso di concedere la prima intervista televisiva dopo la separazione è stato Dagospia, che fa sapere che la presentatrice capitolina, nelle prossime settimane, sarà accolta in studio d, con la quale condivide un'amicizia di vecchia data, da quando cioè erano entrambe all'inizioloro carriera, vale a dire quando facevano le Letterine di Passaparola. Ebbene lapare proprio che sbarcherà a Verissimo, una tappa quasi obbligata per lanciare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Da quando si è separata, #IlaryBlasi non ha mai rilasciato dichiarazioni. La prima intervista post rottura della co… - ph_pluton : RT @GiusCandela: Il cantante per partecipare a un noto show ha chiesto e ottenuto un compenso di 100 mila euro. Chi è? - GiusCandela : Il quotato giornalista ha deciso il suo prossimo impegno televisivo a casa dell'importante esponente di governo. So… - GiusCandela : Il cantante per partecipare a un noto show ha chiesto e ottenuto un compenso di 100 mila euro. Chi è? - GiusCandela : La conduttrice ha trovato un modo per risparmiare: frutta e verdura gratis in cambio di una foto con la negoziante.… -