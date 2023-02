Il voto in Nigeria tra outsider e vecchie paure: ecco perché il futuro del Paese africano riguarda anche l’Italia (Di sabato 25 febbraio 2023) Oggi, 25 febbraio, gli oltre 90 milioni di elettori registrati della Nigeria, il Paese più popoloso dell’Africa e sua prima economia per dimensione del Pil, hanno votato per scegliere il prossimo presidente e rinnovare il parlamento. Nonostante – scrive Bloomberg – le votazioni siano state ritardate di diverse ore in molti seggi elettorali della Nigeria, la Commissione elettorale nazionale indipendente prevede «di proclamare il vincitore delle urne entro il 27 febbraio». Chi riuscirà a ottenere il maggior numero di voti erediterà un Paese chiamato ad affrontare «importanti sfide di carattere economico e sociale con la crisi finanziaria in corso, l’inflazione elevata, un mercato del lavoro problematico», dice a Open Lucia Ragazzi, ricercatrice per il Programma Africa dell’ISPI. Ma non solo: il Paese ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Oggi, 25 febbraio, gli oltre 90 milioni di elettori registrati della, ilpiù popoloso dell’Africa e sua prima economia per dimensione del Pil, hanno votato per scegliere il prossimo presidente e rinnovare il parlamento. Nonostante – scrive Bloomberg – le votazioni siano state ritardate di diverse ore in molti seggi elettorali della, la Commissione elettorale nazionale indipendente prevede «di proclamare il vincitore delle urne entro il 27 febbraio». Chi riuscirà a ottenere il maggior numero di voti erediterà unchiamato ad affrontare «importanti sfide di carattere economico e sociale con la crisi finanziaria in corso, l’inflazione elevata, un mercato del lavoro problematico», dice a Open Lucia Ragazzi, ricercatrice per il Programma Africa dell’ISPI. Ma non solo: il...

