Il Tar dà ragione alla Provincia di Benevento: "Si può realizzare la nuova strada nel Fortore" (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare dell'affidamento, curato dalla Provincia di Benevento, dell'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di una nuova strada nel Fortore di innesto sulla Statale 90 bis. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi, che ha espresso la più viva soddisfazione per la pronuncia del Tar Campania a favore dell'Ente, difeso dagli avvocati Felice Laudadio, professionista esterno, e Giuseppe Marsicano del Settore Avvocatura. La Provincia di Benevento ha ottenuto un finanziamento dal Comitato Interministeriale della programmazione Economica di oltre 30,6 milioni di Euro ...

