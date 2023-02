Il surreale dibattito con Crozza-Fazzolari, il sottosegretario appassionato di armi: “Mettiamo le Colt vicino al banco frigo dei supermercati” (Di sabato 25 febbraio 2023) Maurizio Crozza – nella prima puntata dell’attesissima nuova stagione di Fratelli di Crozza, il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, – si sdoppia e per la prima volta veste i panni del senatore appassionato di armi Giovanbattista Fazzolari intervistato da Giulio Orlandini, giornalista di armi e tiro: “Per arrivare al Far West cosa dobbiamo fare? Si deve togliere un po’ di burocrazia. Siamo ancora a chi vorrebbe che per il porto d’armi ci fosse anche l’assenso dell’ex moglie”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Maurizio– nella prima puntata dell’attesissima nuova stagione di Fratelli di, il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, – si sdoppia e per la prima volta veste i panni del senatorediGiovanbattistaintervistato da Giulio Orlandini, giornalista die tiro: “Per arrivare al Far West cosa dobbiamo fare? Si deve togliere un po’ di burocrazia. Siamo ancora a chi vorrebbe che per il porto d’ci fosse anche l’assenso dell’ex moglie”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

