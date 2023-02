“Il suo grande segreto”. Maurizio Costanzo, cosa svela Claudio Lippi. Il pianto a dirotto a La vita in diretta (Di sabato 25 febbraio 2023) L’intera puntata de La vita in diretta del 24 febbraio è stata dedicata a Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore tv scomparso a Roma all’età di 84 anni. Era ricoverato nella clinica Paideia per un piccolo intervento poi le sue condizioni si sono aggravate. La camera ardente sarà allestita dalle 10:30 di sabato 25 febbraio in Campidoglio. La chiusura è prevista per il giorno successivo alle 18. I funerali si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio alle 15, in forma solenne, alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. In queste ore tantissimi protagonisti del mondo della tv stanno ricordando la figura di Maurizio Costanzo. A La vita in diretta era presente lo storico cast di Buona Domenica, condotto proprio da Costanzo su ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) L’intera puntata de Laindel 24 febbraio è stata dedicata a, giornalista e conduttore tv scomparso a Roma all’età di 84 anni. Era ricoverato nella clinica Paideia per un piccolo intervento poi le sue condizioni si sono aggravate. La camera ardente sarà allestita dalle 10:30 di sabato 25 febbraio in Campidoglio. La chiusura è prevista per il giorno successivo alle 18. I funerali si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio alle 15, in forma solenne, alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. In queste ore tantissimi protagonisti del mondo della tv stanno ricordando la figura di. A Lainera presente lo storico cast di Buona Domenica, condotto proprio dasu ...

