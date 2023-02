Il Siena non sa più vincere: la Recanatese impone il terzo pari di fila (Di sabato 25 febbraio 2023) I bianconeri soffrono nel primo tempo e la sbloccano con Meli ad inizio ripresa. Un errore di Riccardi vale l'1 - 1 Leggi su lanazione (Di sabato 25 febbraio 2023) I bianconeri soffrono nel primo tempo e la sbloccano con Meli ad inizio ripresa. Un errore di Riccardi vale l'1 - 1

