Il protagonismo narcisista dei genitori convinti di avere figli trans

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 febbraio 2023) Una mattina mi son svegliata, e mi sono scoperta fascista. Me lo dicevano un po’ tutti: articoli di giornale, programmi televisivi, discussioni su Twitter, chat di WhatsApp, colleghi, amici, familiari. Mi sono ritrovata dalla parte del torto, e non era nemmeno troppo scomoda. C’è questo account Twitter che si chiama Libs of TikTok: in americano si direbbe un profilo far-right, in italiano fascista, o Gabibbo; insomma, qua sopra vengono ogni giorno postati video diche discutono dei loro bambinidi due anni, di insegnanti che fanno monologhi isterici guardando in camera su quanto sia frustrante che i ragazzini gli sbaglino i pronomi, video di uomini adulti con gonna a pieghe e ombretto che suggeriscono ai bambini di confidarsi con loro perché sanno mantenere i segreti. C’era questa moda qualche anno fa di mettere sulla macchina un adesivo ...