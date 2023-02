Il presidente e l’allenatore del Sant’Antimo: “Napoli più forte di sempre” – VIDEO (Di sabato 25 febbraio 2023) “Questo è il Napoli più forte di sempre” lo dice il presidente del Sant’Antimo Salvatore Bosfa, intervistato con l’allenatore Salvatore Rosa. Dall’inviato ad Empoli Domenico Vastante – Il Napoli affronta l’Empoli per confermare il primo posto in classifica, magari anche per guadagnare qualche altro punto sull’Inter e mettere un’altra pietra per la vittoria dello scudetto. Una squadra spettacolare che fa innamorare i tifosi anche perché gioca con una mentalità vincente, come sottolinea Salvatore Bosfa allenatore del Sant’Antimo presente ad Empoli per seguire il Napoli: “Il Napoli non lascia niente per strada vuole vincere tutto, quello che impressiona è la fame che mette in campo. Ci sono sempre tre ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 febbraio 2023) “Questo è ilpiùdi” lo dice ildelSalvatore Bosfa, intervistato conSalvatore Rosa. Dall’inviato ad Empoli Domenico Vastante – Ilaffronta l’Empoli per confermare il primo posto in classifica, magari anche per guadagnare qualche altro punto sull’Inter e mettere un’altra pietra per la vittoria dello scudetto. Una squadra spettacolare che fa innamorare i tifosi anche perché gioca con una mentalità vincente, come sottolinea Salvatore Bosfa allenatore delpresente ad Empoli per seguire il: “Ilnon lascia niente per strada vuole vincere tutto, quello che impressiona è la fame che mette in campo. Ci sonotre ...

