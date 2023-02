Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Il pieghevole HUAWEI Mate X3 si avvicina, grazie a render e rumor sulle specifiche - infoitscienza : Oppo lancia il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia e punta a diventare quello che una volta era Huawei -

Le altre presentazioni probabilisarà al Mwc 2023 e potrebbe anticipare i suoi modelli di punta per l'anno in corso con la serie P60 seguita dalMate X e dall'altro top di gamma ...È anche probabile che lo schermodelMate X3 supporti una risoluzione 2K , sfruttare un processore Snapdragon 8 Plus Gen. 1 di Qualcomm ed essere alimentato da una batteria da ...

Il pieghevole HUAWEI Mate X3 si avvicina, grazie a render e rumor sulle specifiche TuttoAndroid.net

Oppo lancia il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia e ... Fanpage.it

Cosa aspettarsi dal Mwc 2023 di Barcellona WIRED Italia

Motorola RAZR 2023: display esterno enorme, possibile lancio il 1 ... HDblog

Huawei P60 e Mate X3 saranno le sorprese del MWC 2023 GizChina.it

Huawei avrebbe in cantiere il successore del suo phablet pieghevole premium Mate X2. L'ultima fuga di notizie riguarda ulteriori dettagli sul suo presunto sistema di fotocamere posteriori avanzate e a ...È dal 2019 che Huawei ha costantemente lanciato smartphone pieghevoli a marchio Mate X. Secondo un recente rapporto, è stato affermato che il prossimo foldable del produttore cinese, provvisoriamente ...