Il piano della Lega per salvare le nostre auto: cosa accadrà presto (Di sabato 25 febbraio 2023) Contro lo stop dei motori a benzina e diesel imposto dalla Commissione Ue entro il 2035, scende in campo la Lega e lo fa nella doppia veste di "lotta e di governo". Di lotta perché in questo fine settimana partirà una mobilitazione nelle piazze per raccogliere le firme contro questo provvedimento, che rischia di mettere in ginocchio tutto il comparto dell'automotive, che in Italia fattura qualcosa come novanta miliardi di euro l'anno e vale il 5,2% del Pil nazionale. Sabato e domenica la raccolta partirà in Lombardia e nel Lazio, dove erano già previste manifestazioni per festeggiare le vittorie nelle regionali, ma è chiaro che questa "chiamata alle firme" proseguirà anche nei mesi successivi coinvolgendo tutte le altre regioni. Di governo perché il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è deciso a percorrere tutte le strade ...

