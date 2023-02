"Il Pd è coerente sull'Ucraina". L'ultima bufala di Letta (Di sabato 25 febbraio 2023) A un anno di distanza dall'inizio della guerra, dentro il Pd cresce il dissenso verso il sostegno militare incondizionato all'Ucraina Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 febbraio 2023) A un anno di distanza dall'inizio della guerra, dentro il Pd cresce il dissenso verso il sostegno militare incondizionato all'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcG_69 : RT @ItaliaPopolare: In uscita e distribuzione telematica lo speciale de #IlPopoloNuovo sull'incontro internazionale tra Popolari e Democris… - ItaliaPopolare : In uscita e distribuzione telematica lo speciale de #IlPopoloNuovo sull'incontro internazionale tra Popolari e Demo… - Terry1d23 : @LaPina64991119 Il che sarebbe anche coerente con quanto detto da Alfonso sull’omertà - LozziMonica : @GiorgiaMeloni @ZelenskyyUa Sono di sinistra e non mi piace la vostra politica su molte cose. Ma se proprio doveva… - Abdul7654903 : @CarloCalenda @GiorgiaMeloni Ecchecavolo La Russa...mi è caduto sull' uccello...deve essere piu istituzionale... ci… -