Il nome di Lara Comi nell’inchiesta Qatargate: «Ho visto 60 mila euro nella sua valigia» (Di sabato 25 febbraio 2023) Il 3 febbraio scorso durante l’interrogatorio a Bruxelles Antonio Panzeri ha parlato di altre tangenti nel Qatargate. Chiamando in causa l’ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi. «C’è stato un incontro a Doha, nella primavera del 2019. Con il ministro Al Marri, Francesco Giorgi, l’algerino (Boudjellal, ndr) e io, Andrea Cozzolino, Lara Comi. Penso che Eva Kaili fosse presente, ma la decisione presa, in termini di denaro per i deputati, includeva anche lei. Al termine, i qatarini hanno deciso di mettere a disposizione per le campagne elettorali dei tre, 250 mila euro ciascuno. Ed è stato fatto», sono le parole riportate oggi da Repubblica, Le Soir e Knack. Panzeri parla anche dei presunti finanziamenti del Qatar per la campagna ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Il 3 febbraio scorso durante l’interrogatorio a Bruxelles Antonio Panzeri ha parlato di altre tangenti nel. Chiamando in causa l’exparlamentare di Forza Italia. «C’è stato un incontro a Doha,primavera del 2019. Con il ministro Al Marri, Francesco Giorgi, l’algerino (Boudjellal, ndr) e io, Andrea Cozzolino,. Penso che Eva Kaili fosse presente, ma la decisione presa, in termini di denaro per i deputati, includeva anche lei. Al termine, i qatarini hanno deciso di mettere a disposizione per le campagne elettorali dei tre, 250ciascuno. Ed è stato fatto», sono le parole riportate oggi da Repubblica, Le Soir e Knack. Panzeri parla anche dei presunti finanziamenti del Qatar per la campagna ...

