Il Newcastle cerca il primo titolo ' saudita' | domenica la finale di Carabao Cup

Leggi su agi

(Di sabato 25 febbraio 2023) AGI -26 Febbraio alle 17:30 a Wembley va in scena l'attodella 63ma edizione dellaCup, la coppa di Lega inglese, che mette di fronte il nuovodi proprietàallenato da Eddie Howe e il rifiorito Manchester United di Erik Ten Haag. I Magpies raggiungono la primain una coppa nazionale dal 1999, quando furono proprio i Red Devils a sconfiggerli, e possono regalare al fondo sovrano arabo Pif La storia La coppa di Lega è una delle tre competizioni nazionali inglesi e anche se in Inghilterra non ha mai raggiunto il prestigio della FA CUP, nel tempo è entrata a far parte della cultura calcistica d'oltremanica. LaCup viene istituita nel 1960 dal segretario della Football League Alan Hardacker (su idea dell'ex ...