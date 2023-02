Il Napoli passa anche a Empoli e allunga in vetta: finisce 2-0 (Di sabato 25 febbraio 2023) Gli azzurri chiudono la pratica in Toscana nel primo tempo grazie all'autorete di Ismajli e al gol di Osimhen. Adesso sono 18 i punti di vantaggio sull'Inter Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 febbraio 2023) Gli azzurri chiudono la pratica in Toscana nel primo tempo grazie all'autorete di Ismajli e al gol di Osimhen. Adesso sono 18 i punti di vantaggio sull'Inter

