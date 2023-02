“Il Napoli ha un bilancio da scudetto ma gli incassi al Maradona sono da provinciale” (Di sabato 25 febbraio 2023) “Il Napoli fa scuola anche nei conti” titola il Corriere dello Sport che affida l’analisi del bilancio a Alessandro Giudice l’unico vero esperto di finanza ed economia calcistica. Due sono i passaggi interessanti. Uno è più noto: il Napoli vince con una squadra che costa infinitamente meno delle rivale. Il secondo è il risibile contributo dello stadio: il Napoli ha incassi da provinciale, i biglietti costano troppo poco. L’impiego di capitale è minimo: 68 milioni di patrimonio netto bastano a finanziare le operazioni di una squadra oggi capolista con distacco sulle concorrenti. Il “trucco” alla base di una struttura finanziaria così leggera (e quindi poco costosa) è un attivo di bilancio altrettanto magro perché 169 milioni è il valore immobilizzato ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) “Ilfa scuola anche nei conti” titola il Corriere dello Sport che affida l’analisi dela Alessandro Giudice l’unico vero esperto di finanza ed economia calcistica. Duei passaggi interessanti. Uno è più noto: ilvince con una squadra che costa infinitamente meno delle rivale. Il secondo è il risibile contributo dello stadio: ilhada, i biglietti costano troppo poco. L’impiego di capitale è minimo: 68 milioni di patrimonio netto bastano a finanziare le operazioni di una squadra oggi capolista con distacco sulle concorrenti. Il “trucco” alla base di una struttura finanziaria così leggera (e quindi poco costosa) è un attivo dialtrettanto magro perché 169 milioni è il valore immobilizzato ...

