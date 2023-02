Il Napoli gioca un altro campionato: Osimhen rende tutto facile anche a Empoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Ancora sulle spalle di Osimhen, ancora a reti inviolate in trasferta con la quinta vittoria di fila dopo l’unico ko di questa stagione incredibile. Il Napoli continua a giocare un altro campionato anche al Castellani di Empoli, e vince facile sul campo di una squadra invece estremamente ostica. Ma è la squadra di Spalletti a sapere perfettamente come mettersele in discesa. Due gol in pochi minuti in avvio, la prima mezzora che sa di pietra tombale e poi la gestione. Copia e incolla, è il solito Napoli di dominio, che sa come portare dalla propria parte gli episodi, in questo caso l’autogol di Ismajli sullo sfondamento di Zielinski che riceve un’invenzione di Kvaratshkelia sempre meno appariscente e sempre più utile ai suoi. Poi, tocca ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Ancora sulle spalle di, ancora a reti inviolate in trasferta con la quinta vittoria di fila dopo l’unico ko di questa stagione incredibile. Ilcontinua are unal Castellani di, e vincesul campo di una squadra invece estremamente ostica. Ma è la squadra di Spalletti a sapere perfettamente come mettersele in discesa. Due gol in pochi minuti in avvio, la prima mezzora che sa di pietra tombale e poi la gestione. Copia e incolla, è il solitodi dominio, che sa come portare dalla propria parte gli episodi, in questo caso l’autogol di Ismajli sullo sfondamento di Zielinski che riceve un’invenzione di Kvaratshkelia sempre meno appariscente e sempre più utile ai suoi. Poi, tocca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : Il Napoli in 10 gioca meglio di 3/4 della Serie A in 11. - AlfredoPedulla : Il #Napoli fa il primo, segna il secondo e cerca il terzo. Gioca, domina, incanta con una MENTALITÀ rara anche in #Europa - armaletale74 : RT @pisto_gol: Il #Napoli è un Gattone che gioca con l’avversario come vuole: gestisce i tempi, da il ritmo, accelera e frena come e quando… - AntonioKvara : RT @MassimoCaputi: Quello che impressiona non sono le continue vittorie del #Napoli ma la facilità con cui le ottiene. Gioca e nasconde il… - MatteoDilibert3 : RT @pisto_gol: Il #Napoli è un Gattone che gioca con l’avversario come vuole: gestisce i tempi, da il ritmo, accelera e frena come e quando… -